Жители Новосибирска вышли на митинг против установки памятника Сталину

В Новосибирске во вторник прошла согласованная акция против установки в городе бюста Иосифа Сталина. Митинг прошел около памятника узникам ГУЛАГа. На него собрались несколько десятков человек, сообщает корреспондент "Сибирь.Реалии".

Малочисленность протеста руководитель регионального отделения "Мемориала" Александр Рудницкий объяснил тем, что ему не дали выступить на акции памяти жертв политических репрессий, которая прошла на этом же месте часом ранее. На мероприятие, где присутствовали чиновники мэрии и регионального правительства, он хотел пригласить всех желающих выразить свое отношение к увековечиванию Сталина, но его не подпустили к микрофону.

По словам Рудницкого, неофициально чиновники сегодня сообщили ему, что установку памятника уже сочли "нецелесообразной". Это решение якобы приняли после завершения опроса, который на своем сайте проводила администрация Новосибирска. Несмотря на это, по мнению гражданского активиста, всем тем, кто был возмущен попыткой местных коммунистов установить бюст, рано прекращать протесты.

"Мы считаем, что установка памятника Сталину – глумление над памятью его жертв. Я думаю, общественная нравственность будет оскорблена, если под каким-то соусом будет поставлен памятник человеку, который организовал массовые убийства наших граждан. Мне кажется, единственная цель этой деятельности – посеять рознь в нашем обществе", – заявил Александр Рудницкий.

Участники митинга напомнили, что лично на Иосифе Сталине лежит ответственность за геноцид зажиточных крестьян и уничтожение большей части командного состава Красной армии накануне вторжения войск гитлеровской Германии в СССР. Во многом благодаря этому, считают участники акции протеста, Советский Союз понес такие тяжелые потери в первые годы войны.

В резолюции митинга содержится требование к властям города отказаться от любых попыток установки бюста Иосифа Сталина. Отдельно в документе выражено отношение к организации анонимного обсуждения на сайте мэрии по выбору места для строительства памятника.

"Мы считаем, что попытка реанимации в Новосибирске сталинских методов "всенародного голосования", как способа решения профессиональных проблем, имеет еще большую общественную опасность, чем установка памятника", – говорится в резолюции.

Инициативная группа добивается установки памятника Иосифу Сталину в Новосибирске с начала 2000-х годов. Для этого уже собрано 450 тысяч рублей. Сам бюст уже готов.

В начале октября администрация города объявила о проведении интернет-обсуждения о месте размещения памятника Сталину. На выбор предложили три площадки – одну в центре города и две в отдаленных районах. Свое мнение жителям предлагают направлять по электронной почте. Варианта "отказаться от размещения" опрос мэрии не предусматривает.

30 октября – день памяти жертв политических репрессий в России. Официально дата установлена в 1991 году по решению Верховного Совета.