Вице-премьер правительства Узбекистана Зойира Мирзаева уволен за фотографию с издевательствами над жителями Ташкентской области, не обеспечившими полив пшеничных полей. Об этом сообщает Узбекская служба Радио Свобода (Радио Озодлик). На фотографии видно, как шестеро мужчин стоят по колено в воде в оросительном канале.

Инцидент, запечатлённый на фотографии, произошел 25 октября, в день визита Мирзаева в Аккурганский район Ташкентской области, сообщают источники Радио Озодлик. За отсутствия полива полей мужчин заставляли стоять в холодной воде в арыке около 40-45 минут, а затем бежать по улицам в мокрой одежде перед преследующим их автомобилем. Трое из мужчин, подвергнутых издевательствами, — сотрудники администрации Аккурганского района, один — руководитель местного самоуправления (махалли), еще двое — фермеры.

Кроме вице-премьера Узбекистана, на поле присутствовали заместители прокурора и руководители Ташкентской области, сообщает Kun.uz.

Также в соцсетях распространилось другое фото, на котором запечатлено как еще шестеро мужчин стоят с камнями в руках. По данным Kun.uz, снимок тоже был сделан 25 октября, но в Бекабадском районе Ташкентской области, и тоже в присутствии Мирзаева.

Как сообщил Радио Озодлик чиновник, принимавший участие в совещании под руководством премьер-министра Абдуллы Арипова, его заместитель был обвинен "в совершении поступка, идущего вразрез с политикой президента". Мирзаев был уволен 27 октября. По данным источников радиостанции, после инцидента с занимаемых должностей были уволены заместитель прокурора Ташкентской области и другие высокопоставленные чиновники региона.