В Дании арестован предполагаемый агент иранской разведки

Датская полиция задержала норвежского гражданина иранского происхождения. Сообщается, что арестованный агент разведки Тегерана планировал покушение на проживающего в Дании иранского оппозиционера. Об этом заявил глава службы безопасности Дании Финн Борх Андерсен, сообщает Reuters.

Объектом нападения предполагаемого иранского агента должен был стать лидер датского отделения "Движения за освобождения Ахваза".

Арабы-ахвази являются в Иране этическим меньшинством. Его представители выступают за автономию от Тегерана и называют иранскую власть "персидской оккупацией".

В июле бельгийские правоохранительные органы трех человек, одним из которых был иранский дипломат. Их заподозрили в подготовке взрыва на конференции иранской оппозиции.