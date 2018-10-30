Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви является частью глобального заказа на разрушение "единственной мощной православной силы в мире", которой он считает РПЦ. Об этом патриарх заявил во время встречи с верующими на фестивале "Вера и слово" в Москве, передает "Интерфакс".

Русская православная церковь это остров свободы, который пытаются разрушить внешние силы, считает Кирилл. Свои слова он объяснил тем, что православие в России, по его мнению, свободно от "глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей", под давлением которого, предположительно, находятся другие церкви в мире.

Автокефалия Украинской православной церкви это событие разыгрывающееся не только на политическом, но и на мистическом уровне, убежден патриарх.

В середине октября РПЦ разорвала отношения со вселенским Константинопольским патриархатом. Причиной конфликта было решение Константинополя отменить указ 1686 года, по которому Украинская православная церковь перешла под контроль Московского патриархата. Тогда также сняли анафему с лидеров двух украинских православных церквей, которых Москва до сих пор считает раскольниками. Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет и Макарий, который возглавляет Украинскую автокефальную православную церковь, теперь намерены объединиться в единую Украинскую православную церковь.