Донбасские "выборы" обсудят в ООН

Зачем нужны выборы глав "ДНР" и "ЛНР", если в конечном счете их все равно выбирает Кремль? Участвуют: политолог Питер Залмаев (Киев), политик Родион Мирошник (Луганск), журналист Виталий Сизов (Киев).

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