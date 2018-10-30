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Донбасские "выборы" обсудят в ООН

Жители Луганской обоасти

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Зачем нужны выборы глав "ДНР" и "ЛНР", если в конечном счете их все равно выбирает Кремль? Участвуют: политолог Питер Залмаев (Киев), политик Родион Мирошник (Луганск), журналист Виталий Сизов (Киев).

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