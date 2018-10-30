В ФРГ бывший медработник признался в убийстве 100 человек

В Германии бывший санитар Нильс Хёгель признался в убийстве 100 человек в 2000-2005 годах. Самой младшей жертве было 34 года, самой старшей – 96 лет. Хёгель уже отбывает пожизненное наказание за убийства шести человек.

Обвинение утверждает, что санитар вводил больным смертельные инъекции. После этого он пытался реанимировать пациентов, однако часто у него не получалось это сделать. Прокуроры считают, что Хёгель своими поступками хотел произвести впечатление на коллег.

В ходе расследования полиция провела эксгумацию жертв и сделала токсикологическую экспертизу. Следователи говорят, что бывший медработник мог убить гораздо больше людей, но потенциальные жертвы были кремированы.

Германская пресса называет Хёгеля самым массовым серийным убийцей в Германии после второй мировой войны. Ожидается, что суд вынесет приговор в мае 2019 года. Уголовные дела заведены также в отношении бывших сотрудников двух больниц, в которых работал Хёгель.