Зонд NASA подошел к Солнцу на рекордно близкое расстояние

Космический зонд "Паркер" приблизился на рекордное в истории исследований расстояние к Солнцу. Теперь он продолжает сближаться с ним на скорости около 70 километров в секунду. Таким образом, это еще и самый быстрый аппарат, когда-либо созданный руками человека.

Сейчас "Паркер" находится в 42 миллионах километров от Солнца. Он должен подойти к нему на расстояние около 6 миллионов километров — в 25 раз ближе земной орбиты.

Миссия NASA стоимостью 1,5 миллиарда долларов была запущена более двух месяцев назад для исследования нашей звезды. Задача "Паркера" — "окунуться" в ее верхние слои атмосферы. Аппарат защищен от сверхвысоких температур особой термозащитой — экраном из многослойного углепластика толщиной 12 сантиметров, а также системой датчиков, которые отвечают за то, чтобы аппарат всегда был повернут к Солнцу защищенной стороной.

Предполагается, что в момент максимального сближения с Солнцем экран "Паркера" нагреется до 1400 градусов. Сам аппарат будет работать при температуре 30 градусов. Его задняя часть окажется погружена в космический холод, поэтому ее, напротив, придется нагревать для нормального функционирования систем.

Зонд был запущен 12 августа 2018 года с мыса Канаверал. Он назван в честь американского астрофизика Юджина Паркера, который в 1958 году предсказал существование солнечного ветра. На борту зонда находится чип, на котором записано более 1 миллиона имён людей, а также научная статья Паркера.