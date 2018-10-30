Дело националиста Белова-Поткина вернули в прокуратуру

Домодедовский суд Московской области вернул в прокуратуру дело националиста Александра Поткина, также известного под псевдонимом Белов. Его обвиняют в попытке легализации незаконно приобретенного имущества.

Причиной возврата стали нарушения в обвинительном заключении. В частности, в нем не описаны какие-либо сделки или финансовые операции с земельными участками, легализация которых вменяется Поткину. Кроме того, по материалам дела, националист вел преступную деятельность в период с 2012 по 2014 год, в то время как всю землю следствие арестовало еще в 2011 году, а потерпевший заявлял не о о хищении земельных участков, а о хищении кредитных средств.

Как отмечает "ОВД-Инфо", несмотря на решение суда, Поткин может остаться под домашним арестом до 11 января 2019 года.

Ранее националист провел в заключении три с половиной года. Его обвинили сразу по четырем статьям уголовного кодекса – "Возбуждение ненависти или вражды", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Создание экстремистского сообщества" и "Отмывание денежных средств".

Сам Поткин, бывший лидер запрещенных в России движения "Русские" и "Движения против нелегальной иммиграции", считает, что уголовное преследование в отношении него связано с его отказом сотрудничать с администрацией президента и ФСБ.