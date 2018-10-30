Президент Монголии пригрозил Великому хуралу голодовкой

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил о готовности объявить голодовку или устроить сидячую забастовку, если Великий народный хурал (парламент) страны откажется от самороспуска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на монгольское телевидение.

Ранее Баттулга раскритиковал парламент за неспособность противостоять экономическим вызовам. Президент Монголии запрашивал помощь в Международном валютном фонде, однако, по его словам, правительство не оказало ему никакой поддержки.

Bloomberg отмечает, что в Монголии действия Баттулги рассматриваются как политических ход перед парламентскими выборами 2020 года. Возглавляемая им Демократическая партия претендует на большее количество мест. Сейчас у нее в Великом народном хурале 25 процентов мандатов. Остальные места занимают представители правящей Монгольской народной партии. Местные эксперты считают, что президент также хочет получить больше полномочий для своей администрации.

29 октября Баттулга направил в парламент письмо, в котором предложил досрочно распустить Великий народный хурал. В документе отмечается, что парламент не выполнил обещания, которые он давал во время выборов в 2016 году, и допускал нарушение законов.