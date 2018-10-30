Компания Apple представила новые MacBook Air, iPad Pro и Mac mini

Компания Apple во вторник представила новые продукты — MacBook Air, планшет iPad Pro и настольный компьютер Mac mini.

MacBook Air с диагональю 13,3 дюймов оснащен дисплеем высокой четкости Retina и весит 1250 граммов — на 10 процентов меньше по сравнению с прежней версией. Разрешение экрана увеличено в четыре раза: теперь устройство отображает 4 миллиона пикселей. Аппарат получил систему улучшенной защиты данных, увеличенный тачпад, сканер отпечатков пальцев Touch ID и клавиатуру Apple последнего поколения. Устройство использует процессоры Intel Core i5 восьмого поколения, вмещает до 16 гигабайт оперативной памяти, а также до 1,5 терабайт встроенного твердотельного накопителя. Базовая модель будет продаваться по цене 1199 долларов.

Новый iPad Pro лишился центральной кнопки и стал тоньше предшественника на 15 процентов. Он получил дисплей последнего поколения Liquid Retina, разъем USB Type-C и улучшенную систему распознавания Face ID. Его производительность выросла на 90%, а максимальный объем памяти — до 1 терабайта. К аппарату разработано обновленное перо Apple Pencil с возможностью его беспроводной зарядки от планшета, к которому она "примагничивается". Таким же способом — с помощью планшета — теперь можно зарядить и iPhone. 11-дюймовый аппарат будет стоить 799 долларов им выше. Стоимость модели размером 12,9 дюймов начинается с 999 долларов.

Новый настольный компьютер Mac mini оказался в пять раз быстрее прежнего благодаря новым процессорам Intel Core восьмого поколения с четырьмя и шестью ядрами. Максимальный объем его оперативной памяти – 64 гигабайта. На него можно установить жесткий диск объемом до 2 терабайт. Цена аппарата в базовой комплектации начинается от 799 долларов.

В презентации принял участие генеральный директор Apple Тим Кук, а завершилось мероприятие выступлением певицы Ланы Дель Рей.