На Украине в возрасте 86 лет умер режиссер и художник-мультипликатор Давид Черкасский. Об этом сообщили в фейсбуке его друзья, украинский бизнесмен Александр Меламуд и композитор Владимир Быстряков.

По словам Меламуда, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

Среди режиссерских работ Черкасского – 14 картин, в том числе мультфильмы студии "Киевнаучфильм" "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит".

Работы Черкасского выделялись своим авторским почерком, он успешно совмещал в кадре мультипликацию и игровые съемки.

В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание народного артиста Украины, он кавалер украинского ордена "За заслуги" второй степени.