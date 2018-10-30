Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Умер режиссер мультфильмов "Остров сокровищ" и "Приключения капитана Врунгеля" Давид Черкасский

Давид Черкасский

На Украине в возрасте 86 лет умер режиссер и художник-мультипликатор Давид Черкасский. Об этом сообщили в фейсбуке его друзья, украинский бизнесмен Александр Меламуд и композитор Владимир Быстряков.

По словам Меламуда, художник скончался в больнице спустя два месяца после госпитализации из-за инсульта.

Среди режиссерских работ Черкасского – 14 картин, в том числе мультфильмы студии "Киевнаучфильм" "Остров сокровищ", "Приключения капитана Врунгеля" и "Доктор Айболит".

Работы Черкасского выделялись своим авторским почерком, он успешно совмещал в кадре мультипликацию и игровые съемки.

В 2010 году Давиду Черкасскому было присвоено звание народного артиста Украины, он кавалер украинского ордена "За заслуги" второй степени.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG