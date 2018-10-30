СМИ: санкции России в отношении Украины затронут более 50 человек

Российские санкции в отношении Украины затронут 360 компаний и более 50 физических лиц. Об этом сообщают российские информационные агентства "Интерфакс", ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на источник в российском правительстве. Он уточнил, что кабинет министров заканчивает работу над постановлением об ограничительных мерах.

Источник агентств не назвал фамилии украинских граждан, попавших в санкционный список. Он заметил, что в нём будет "много интересных открытий для граждан Украины".

22 октября указ об ответных санкциях в отношении Украины подписал президент России Владимир Путин. Указ уже вступил в силу. Он может быть отменён, если Киев откажется от санкций от отношении российских граждан.

Страны Запада и Украина ввели санкции в отношении России в 2014 году из-за аннексии Крыма и вмешательства в конфликт на востоке Украины. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости", а участие в войне на востоке Украины отрицает.