Лидер ирландской мафии в Бостоне Уайти Балджер убит в тюрьме

Лидер ирландской мафии в Бостоне в 70-е годы Джеймс "Уайти" Балджер найден мертвым в своей камере в федеральной тюрьме в Западной Виргинии, сообщает Associated Press. Ему было 89 лет. CNN со ссылкой на Федеральной бюро тюрем США сообщает, что он был убит.

Балджер стал известен в 70-х годах XX века как лидер ирландско-итальянской криминальной группировки "Винтер хилл", действующий в Бостоне. В 2011 году он был пойман после 16 лет преследования. В 2013 суд признал его виновным в рэкете и причастности к 11 убийствам и приговорил к двум пожизненным срокам и пяти годам лишения свободы. На протяжении своей криминальной карьеры Балджер был осведомителем ФБР. Его брат 18 лет возглавлял Сенат штата Массачусетс и был в эти годы фактическим руководителем Демократической партии в штате.

Балджер стал прототипом главных героев в нескольких фильмах. Его экранизации его биографии "Черная месса" преступника сыграл Джонни Депп. Персонаж фильма "Отступники" Мартина Скорсезе Фрэнк Кастелло основан на биографии Балджера, эту роль исполнил Джек Николсон.

Балджер был убит через день после перевода в новую тюрьму, сообщает CNN. Его смерть расследует ФБР.