НАСА сообщило о прекращении работы космического телескопа "Кеплер"

Космическая обсерватория "Кеплер", стартовавшая с Земли в 2009 году для поиска планет за пределами Солнечной системы, прекратила свою работу. Об этом во вторник сообщило американское космическое агентство НАСА.

Через 9 лет работы в космосе у телескопа закончилось топливо.

Телескоп "Кеплер" был запущен в 2009 году, его задачей является поиск экзопланет — планет, находящихся за пределами Солнечной системы. Телескоп обнаружил и подтвердил существование 2681 экзопланеты, еще большее количество объектов, обнаруженных с его помощью, могут быть планетами, но требуют дополнительного изучения.

На замену "Кеплеру" в апреле этого года НАСА запустило телескоп ТЕСС.

В августе он передал на Землю первые изображения, а уже в сентябре подтвердил две первые планеты, сообщает Verge.