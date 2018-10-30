Страны Запада в ООН осудили проведение "выборов" в "ДНР" и "ЛНР"

Совет безопасности ООН по инициативе западных стран провёл внеочередное заседание, посвященное конфликту на востоке Украины. Главной темой обсуждения стали предстоящие так называемые выборы в самопровозглашённых Донецкой и Луганской "народных республиках". Перед началом заседания Россия предложила пригласить к обсуждению главу "Центризбиркома ЛНР" Елену Кравченко. Однако остальные члены Совбеза ООН эту инициативу не поддержали.

Страны Запада считают, что выборы на контролируемых поддерживаемыми Россией сепаратистами территориях противоречат Минским соглашениям. В частности, представитель Швеции Улоф Скуг заявил, что действия России на востоке Украины являются попыткой перекроить границы в Европе. Он призвал Россию использовать своё влияние, чтобы предотвратить проведение выборов. Представитель США Джонатан Коэн пообещал, что американские санкции в отношении России не будут сняты до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена в границах 2013 года.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время своего выступления отметил, что Минские соглашения запрещают проведение муниципальных выборов, а не глав "республик". Он также обвинил Киев в нарушении договоренностей и сказал, что украинский закон об особом статусе "ДНР" и "ЛНР" противоречит Минским договоренностям.

Постпред Украины Олег Николаенко заявил, что выборы в Донбассе могут стать новым поводом для обострения со стороны пророссийски настроенных сепаратистов. По словам украинского дипломата, Россия угрожает украинскому судоходству в Азовском море. Он также обвинил Россию в поставках оружия в зону конфликта на востоке Украины с территории аннексированного Крыма. Николаенко также сообщил, что Москва планирует разместить на полуострове ядерное оружие.

11 ноября пророссийские сепаратисты, контролирующие ряд районов на востоке Украины, планируют провести выборы глав самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик", а также выборы в свои "парламенты". Украинский представитель в контактной группе по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко в связи с этим обвинила Москву в сознательном обострении ситуации на востоке Украины. Москва свое участие в конфликте отрицает, называя его "внутриукраинским".