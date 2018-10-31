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Генсек ООН выбрал кандидата на пост спецпосланника по Сирии

Антонио Гутерриш

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал Совет Безопасности о намерении назначить специальным представителем по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена.

По мнению генерального секретаря ООН, Педерсен сможет внести вклад в завершение семилетней войны в Сирии и возглавит усилия ООН по содействию "всеобъемлющему и заслуживающему доверия политическому решению" конфликта. Гутерриш призвал международное сообщество и сирийские власти оказать Педерсену "всестороннюю поддержку".

Сейчас Гейр Педерсен является послом Норвегии в Китае, до этого он представлял свою страну в ООН. В качестве специального посланника ООН по Сирии он сменит Стаффана де Мистуру, который ранее объявил о решениив конце ноября оставить этот пост "по личным причинам". Новое назначение будет считаться официальным после соответствующего объявления секретариата ООН.

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