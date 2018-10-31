В Архангельске при взрыве у здания ФСБ погиб один человек

В Архангельске в результате взрыва у здания местного управления Федеральной службы безопасности погиб мужчина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника агентства, во время взрыва он находился у центрального входа в здание и умер при оказании первой помощи прибывшими на место происшествия медиками.

Собеседник ТАСС уточнил, что погибший не был сотрудником управления. Его личность сейчас устанавливается.

Из здания эвакуировали всех сотрудников.