США выделили $40 млн. на борьбу с иностранной пропагандой

Соединённые Штаты выделили 40 миллионов долларов на борьбу с иностранной пропагандой. Об этом сообщил представитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино. Деньги получил Центр глобального взаимодействия. Ведомство будет ответственно за проведение мер по защите от информационного влияния таких стран, как Россия, Иран и Китай.

Речь идёт о технологиях раннего распознавания дезинформации, анализе иностранной аудитории, а также развитии связей с местными СМИ и неправительственными организациями для разоблачения фейковых новостей.

Центр глобального взаимодействия был создан при администрации Барака Обамы, он входит в структуру Госдепартамента США. Изначально центр занимался противодействием пропаганде запрещённой во многих странах террористичечкой группировки "Исламское государство". В начале 2017 года прерогативу ведомства распространили и на Россию.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы. В начале августа 2017 года спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в выборах, которые прошли в 2016 году. Москва вмешательство в голосование в других государствах категорически отвергает.