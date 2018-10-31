Взрыв в здании ФСБ в Архангельске, "вероятнее всего", самоподрыв

Взрыв на входе в здание управления Федеральной службы безопасности в Архангельске, скорее всего, произошёл в результате самоподрыва. Об этом "Российской газете" рассказал источник в правоохранительных органах.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что неустановленное взрывное устройство сработало на входе внутри здания. Один человек погиб. Его личность устанавливается. Трое пострадавших находятся в больнице, передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что утром в результате взрыва у здания ФСБ в Архангельске пострадал один человек. Позже ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что пострадавший во время взрыва находился у центрального входа в здание и умер при оказании первой помощи прибывшими на место происшествия медиками. Собеседник агентства уточнил, что погибший не был сотрудником ФСБ.

В распоряжении Znak.com оказалось фото предполагаемого организатора взрыва. Молодой человек попал на камеры видеонаблюдения.