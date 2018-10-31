В Пакистане оправдали христианку, приговоренную к казни за богохульство

Суд в Пакистане отменил смертный приговор для христианки Асии Биби, осужденной за богохульство. Женщину обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда в 2010 году после того, как она принесла мусульманкам воды, которая, по их мнению, стала нечистой от прикосновения христианки к кувшину. Осужденная отрицала свою вину.

Решение суда вызвало протесты в ряде городов Пакистана. Несогласные с вердиктом перекрыли дороги. В столице страны Исламабаде усилены меры безопасности. Ряд политиков призвали к отставке правительства.

Асия Биби стала первой женщиной, приговоренной в Пакистане к смертной казни за богохульство. Обвинения в оскорблении мусульманского пророка вызвали несогласие в ряде государств. В 2012 году власти Франции выразили готовность предоставить осужденной политическое убежище, а патриарх Московский Кирилл обратился к правительству Пакистана с просьбой о помиловании.