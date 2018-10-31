Власти РФ собрались привлечь в страну "миллионы" выходцев из СНГ

Российские власти подготовили новую миграционную концепцию, призванную привлечь в страну "миллионы людей" – в первую очередь русскоязычных – со всего постсоветского пространства. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на знакомый с документом источник.

Новый механизм упростит процедуры предоставления гражданства, а также выдачи разрешений на проживание и работу в России. Для выходцев из Украины и Белоруссии планируется отменить экзамен по русскому языку. По замыслу авторов проекта, именно эти две страны станут главными источниками пополнения российского населения.

Концепция предусматривает и привлечение тех иностранцев, которые хотя и не собираются становиться гражданами, но готовы "приносить пользу себе и российскому обществу".

Цель новой нормативной базы – "привлечение трудовых ресурсов", заявил газете глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников. Собеседники "Коммерсанта", работавшие над новой миграционной концепцией, объяснили ее появление "изменившимися геополитическими реалиями". Сообщается, что документ будет обнародован Владимиром Путиным в среду на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, который открывается сегодня в Москве.

О необходимости упростить выдачу российских паспортов российский президент говорил еще в июне. Тогда он призвал привлекать в страну как можно больше людей, которые ощущают себя "кровно связанными с русским миром", а также имеют желание и способность работать в России.