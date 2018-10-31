В Якутии задержанный обварился насмерть в кабинете полицейского

В Якутии задержанный полицейскими за мелкое хулиганство местный житель умер из-за термического ожога. Его ошпарило при прорыве трубы с кипятком, к которой он был пристегнут наручниками на ночь. Как сообщили корреспонденту "Сибирь.Реалии" в региональном Следственном комитете, все произошло в администрации Нижнеколымского района. Там участковый, оставшийся без служебного кабинета, получил для работы небольшое помещение.



По версии следствия, 47-летний задержанный якобы оказывал сопротивление при задержании. За это полицейский пристегнул одну из его рук к радиатору и покинул здание на ночь. Утром 23 октября чиновники, пришедшие на работу, обнаружили, что в кабинете участкового сорвало кран батареи, а задержанный погиб.

В местном управлении МВД заявили, что их сотрудник задержал пьяного местного жителя по заявлению соседки, которая жаловалась на избиение. Участковый, по его словам, несколько раз отводил подозреваемого домой, но тот возвращался обратно. На четвертый раз его было решено оставить в здании администрации, где находился кабинет полицейского.



Дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности".