Суд в Венгрии отменил приговор телеоператору, ударившей мигранта

Верховный суд Венгрии отменил приговор телеоператору, ударившей сирийского мигранта на границе с Сербией осенью 2015 года. Петру Ласло обвиняли в нарушении общественного порядка, она была приговорена к трем годам условного лишения свободы.

Инцидент произошел на пике миграционного кризиса в Европе. Ласло снимала репортаж на границе Венгрии и Сербии, когда группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки прорвалась через кордон полиции. На кадрах, снятых другими телеканалами, видно, как журналистка пинает девочку и ее мать, а после пыталась помешать мужчине, бежавшему с мальчиком на плечах.

После этого Ласло уволили с работы. Сама она утверждала, что испугалась толпы и запаниковала. Верховный суд Венгрии в среду назвал поведение журналистки аморальным, но не обнаружил в её действиях признаков расовой ненависти.

Пострадавший мигрант Осама Абдул Мохсен после инцидента был принят на работу футбольным тренером в одну из школ в Мадриде. По данным испанских СМИ, его впоследствии уволили из-за нежелания учить испанский язык.