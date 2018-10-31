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Верховный суд признал незаконными два года ареста блогера Давидыча

Верховный суд РФ

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Президиум Верховного суда признал незаконными почти два года ареста видеоблогера Эрика Китуашвили, известного как Давидыч. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества "Смотра.ру" к четырём годам и восьми месяцам колонии общего режима по делу о мошенничестве. По мнению следствия, он инсценировал похищение своего дорогого автомобиля, чтобы незаконно получить страховую выплату.

В конце апреля Европейский суд по правам человека признал арест блогера необоснованным и потребовал от российских властей выплатить Китуашвили 2100 евро компенсации за незаконное содержание под стражей. Российская прокуратура согласилась с решением ЕСПЧ и предложила возобновить производство по делу.

Адвокат указал, что его подзащитному осталось отбыть за решёткой совсем недолго: Давидыч был задержан в феврале 2016 года и провел все это время в СИЗО, где день считается за полтора. Юрист сообщил о том, что в следственном изоляторе блогеру "подставляли нож к горлу", после чего перевели в другое отделение.

Блогер освещал на своем Youtube-канале в том числе вопросы борьбы с угонами, а также тему коррупции в органах ГИБДД. В настоящее время у канала "Смотра.ру" свыше 2 миллионов 700 тысяч подписчиков. По мнению сторонников Китуашвили, его преследуют за то, что Давидыч расследовал участие полицейских в получении взяток.

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