Достоинство в 240 метров длиной. В Индии открыли высочайшую статую в мире

В Индии в штате Гуджарат 31 октября власти официально открыли гигантский памятник одному из лидеров движения за независимость страны Валлабхаи Пателю. С сегодняшнего дня это самый высокий монумент в мире – высота статуи составляет 182 метра, а вместе с основанием – 240 метров, что почти втрое превышает, например, скульптуру "Родина-мать зовет!" в Волгограде. Памятник, официально называющийся "Статуя Единства", изображает индийского национального героя, борца за независимость Валлабхаи Пателя, ученика и соратника Махатмы Ганди, одного из лидеров Индийского национального конгресса (ИНК), бывшего министра внутренних дел в первом правительстве страны и соавтора индийской Конституции.

Вместе с окружающим парком монумент, построенный на острове посередине искусственного озера площадью в 12 квадратных километров, возле реки Нарбада в штате Гуджарат, занимает более 20 квадратных километров площади. Воплощение всего проекта обошлось властям более чем в 430 миллионов долларов, включая деньги частных инвесторов – за что правительство Индии подвергается жесткой критике.

Однако, по замыслу нынешнего индийского премьер-министра, националиста Нарендры Моди, лично пожертвовавшего около 43 миллионов долларов на возведение статуи, ее появление должно невероятно повысить национальное достоинство и авторитет страны в мире, а также способствовать притоку туристов в штат Гуджарат, за счет чего проект рано или поздно окупится. Для строительства "Статуи Единства" были использованы примерно 24 тысячи тонн стали и железной арматуры (около 5 тонн было собрано в виде небольших пожертвований по всей Индии), 75 тысяч кубических метров бетона и более 22 тысяч тонн листов кровельной бронзы, которыми покрыт весь памятник. На стройке, начавшейся ровно пять лет назад, 31 октября 2013 года, трудились более двух с половиной тысяч рабочих.

В основании памятника находится музей и выставочный зал, а на высоте 153 метров (на уровне груди статуи) открыта галерея и смотровая площадка, где могут одновременно находиться около 200 посетителей. До монумента лучше всего доплыть на лодке по озеру, длина пути – около 3,5 километров.

Валлабхаи Патель, за свои заслуги перед государством и народами Индии впоследствии получивший почетный титул "Сардар", то есть "Вождь", считается идолом всех индийских националистов и радикальных индуистов. В Индийском национальном конгрессе, в отличие от бывшего председателя ИНК и первого премьер-министра Джавахарлала Неру, придерживавшегося левых и социалистических взглядов, Валлабхаи Патель возглавлял правоконсервативное крыло. Говоря о памяти Пателя, на открытии монумента премьер Нарендра Моди заявил: "Каждый индиец сегодня сожалеет о том, что не он стал первым главой правительства нашей страны".

В 1947 году, после обретения независимости от Британской империи именно Валлабхаи Патель сумел спасти огромный Индийский субконтинент от дезинтеграции и возможного дробления на десятки небольших государств из-за этнических, языковых и конфессиональных различий. Будучи весьма многонациональным и многорелигиозным государством, после получения независимости Индия переживала долгий период распрей и противостояния на религиозной и социальной почве. В 1947 году в Индии было около 500 фактически независимых княжеств, занимавших почти половину территории субконтинента. За свои заслуги в удержании их всех в рамках одного государства Валлабхаи Патель, умерший в 1950 году, получил еще одно неофициальное прозвище, от западных политиков и журналистов – "Индийский Бисмарк".