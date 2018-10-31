СБУ: Россия вербует жен украинских военных

Служба безопасности Украины обвинила Россию и сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР" в вербовке жен трех украинских военнослужащих.

Женщин принуждали к сотрудничеству, когда те ездили к родителям, проживающим в России и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, сообщается на сайте ведомства.

Утверждается, что одна гражданка Украины была завербована во время поездки в Санкт-Петербург, две остальные ездили в расположенные недалеко от Донецка Горловку и Антрацит. На женщин осуществлялось психологическое давление, им угрожали преследованиями родителей и запретом на въезд в Россию, "ДНР" и "ЛНР". В итоге они согласились на сотрудничество с российскими и сепаратистскими органами, говорится в сообщении СБУ.

От женщин требовалось передавать информацию о местонахождении воинских частей их мужей, подробности о военных операциях, в которых те собирались участвовать, а также информацию о моральном состоянии украинских военных.

После возвращения домой женщины согласились сотрудничать со следствием, проводимым СБУ. Согласно украинскому законодательству, в обмен на это решение женщинам не будет предъявлено никаких обвинений.

В октябре 2017 года Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии планов по вербовке сотрудницы украинской Нацгвардии, которая приехала в Москву в гости к сестре.

Российские органы также обвиняют Украину в попытках принудить к сотрудничеству российских граждан: в июле в управлении ФСБ аннексированного Крыма заявили, что, по информации ведомства, на административной границе Крыма с подконтрольными Украине территориями были установлены вербовочные пункты СБУ.