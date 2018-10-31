Серебренников выдвинут на премию "Золотая маска" в трех номинациях

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников выдвинут на российскую национальную театральную премию "Золотая маска" в трех номинациях. На получение награды претендуют его спектакль "Маленькие трагедии" за лучшую режиссуру и сценографию, а также балет "Нуреев".

Серебренников был задержан в Москве в конце августа 2017 года. Его обвиняют в причастности к хищению 133 миллионов рублей, выделенных для театральной труппы "Седьмая студия". Вместе с ним по этому делу проходят бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова и бывший бухгалтер Нина Масляева. 18 апреля суд подлил меры пресечения всем фигурантам дела. Масляева — единственный фигурант дела, признавший вину. Она заключила сделку со следствием.

4 ноября в оперном театре Цюриха состоится премьера оперы Вольфганга Моцарта Cosi fan tutte в постановке Серебренникова.