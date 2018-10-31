Суд признал незаконным обыск у лидера "Яблока" в Ингушетии

Верховный суд Ингушетии во вторник признал незаконным обыск в доме главы регионального отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, сообщает "Кавказский узел".

Полицейские пришли к нему домой 2 октября — на следующий день после массовых протестов против изменения чечено-ингушской границы. Официальным основанием для следственных действий стало уголовное дело против проживающего в Брюсселе ингушского правозащитника Ибрагима Льянова. У Муцольгова изъяли мобильный телефон и ноутбук.

Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции. Если и этот судебный орган признает обыск незаконным, то все доказательства, полученные во время его проведения, будут объявлены недействительными, пояснил адвокат Магомед Гагиев.

В конце сентября в республике прошли митинги против обмена территориями с Чечней. Через месяц Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным. Глава республики Юнус-Бек Евкуров заявил, что это решение не отменяет уже вступившее в силу соглашение о границе. Он указал, что нынешний спор может разрешить Конституционный суд России.