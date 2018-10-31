Редактор журнала сети супермаркетов Waitrose в Великобритании подал в отставку после шутливого письма внештатному автору. В нем он назвал веганов лицемерами и предложил принудительно кормить их мясом.

Редактор журнала о еде Waitrose Food Уильям Ситуэлл получил предложение от вегана-фрилансера написать серию статей о блюдах без мяса. Через 10 минут он отправил ей электронное письмо, в котором предложил серию статей о том, как выслеживать, ловить, допрашивать и убивать веганов, разоблачать их лицемерие и насильно кормить мясом, научив их есть стейк с красным вином. Во втором письме Ситуэлл сказал, что ему нравится идея колонки "Честный веган. Дневник миллениала о современности и бутербродах с беконом".

Переписку редактора и журналиста опубликовал сайт Buzzfeed News. Она вызвала ожесточенную реакцию веганов, посчитавших слова Ситуэлла "невероятно невежественными".

Комментаторы призвали к увольнению Ситуэлла. После скандала он уволился сам. В своем заявлении Ситуэлл извинился перед веганами и написал, что любит и уважает людей всех вкусов, "веганов, вегетарианцев и мясоедов", что пытается доказать своей еженедельной работой.

Британские журналисты вступились за Ситуэлла, сообщает BBC. Ресторанный критик газеты Time Жиль Корен написал в частности, что письма Ситуэлла были глупыми, но не должны прекращать его карьеру. "Веганы не раса, не гендер, не сексуальная ориентация. Они просто выбрали есть растения", – цитирует Корена телеканал.

Представитель сети супермаркетов Waitrose сообщил Guardian, что, в свете переписки Ситуэлла, его отставка была правильным решением.