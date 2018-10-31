В Уфе трое начальников полиции заподозрены в изнасиловании коллеги

Трое руководителей полицейских отделов в Уфе задержаны по подозрению в групповом изнасиловании женщины-дознавателя на рабочем месте. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Как утверждается, в ночь на вторник 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны ее же коллег: 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего главы ОМВД по Кармаскалинскому району, а также 34-летнего руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.

В рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза.

Для выяснения обстоятельств преступления в Башкирию направлены сотрудники Министерства внутренних дел. В аппарате МВД пригрозили уволить местное руководство, допустившее это преступление.