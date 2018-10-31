Россия не попала в первую двадцатку стран по простоте ведения бизнеса

Россия заняла 31-е место среди 190 стран по условиям простоты ведения бизнеса, следует из ежегодного доклада Doing Business Всемирного банка.

В 2012 году президент России Владимир Путин в рамках "майских указов" поставил перед правительстсвом цель — к 2018 году Россия должна была войти в топ-20 стран по легкости ведения бизнеса. Шесть лет назад, Россия заняла 112-е место в рейтинге.

Но как замечает издание РБК, из майского указа 2018 года исчезли упоминания о цели достижения более высокой позиции в рейтинге Всемирного банка.

По данным рейтинга Doing Business, в России улучшился прежде всего показатель легкости получения разрешения на строительство: за один год Россия поднялась с 115-ой на 48-ю позицию. Также очень положительно оценивается ситуация с подключением к электросетям (12-е место), регистрацией предприятий и собственности (12-е место), и обеспечением исполнения контрактов (18-е место). Самые низкие показатели — по международной торговле (99-е место) и по разрешению неплатежеспособности (55-е).

Эксперты Всемирного банка впервые разработали рейтинг Doing Business в 2001 году. С 2012 года методология измерения ситуаций в исследуемых странах изменилась, теперь учитываются также такие факторы как "distance to frontier" (близость к оптимальным показателям для данной страны). Для определения показателя России эксперты Всемирного банка исследуюет лишь регулирование бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге.