Треть телевизоров в России оказались не готовы к цифровому вещанию

До 30 процентов телевизоров в России окажутся не готовы к переходу на цифровое вещание в январе 2019 года. Их владельцы не смогут смотреть передачи федеральных каналов. Об этом сообщает РБК, со ссылкой на оценки экспертов подготовленные для Министерства промышленности и торговли.

Государство планирует перестать выделять деньги на вещание в аналоговом формате с 1 января 2019 года. По информации источников РБК, срок перехода на цифровое вещание могут перенести. В Министерстве коммуникации и связи заявили, что граждан чей телевизор принимает только аналоговый формат некоторые каналы будут предупреждать буквой "А" на экране. Представители ведомства посоветовали россиянам купить оборудование принимающий цифровой формат. Согласно данным Росстата, на 2016 год доходы почти 14 процентов населения находятся ниже прожиточного минимума и они не имеют средств на покупку нового телевизора.

Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания на 2009–2018 годы" предусматривает переход от аналогового к цифровому вещанию. Ее бюджет составляет 174 миллиарда рублей из которых 97 миллиардов являются федеральными средствами.