В Италии чемпиона мира по футболу осудили за хранение оружия

Итальянский суд приговорил к двум годам тюрьмы чемпиона мира по футболу 2006 года Винченцо Яквинту. Спортсмена обвинили в незаконном хранении оружия, сообщает La Gazetta dello Sport.

Изначально прокурор требовал для Яквинты шесть лет тюрьмы. Футболист пока не будет отправлен в места лишения свободы из-за возможности для нескольких апелляций приговора. Яквинту также обвиняли в связях с итальянской преступной группировкой "Ндрангета", однако суд снял эти обвинения. В 2015 году у футболиста обнаружили несколько моделей оружия, которые не были зарегистрированы.

Отца Яквинты приговорили к 19 годам тюрьмы по обвинению в участии в преступных группировках. Сам футболист отрицает связи с преступностью и утверждает, что он и его семья невиновны. Всего по данному делу проходят более 140 человек.

Винченцо Яквинта известен по выступлениям за футбольные клубы "Удинезе" и "Ювентус". 2006 году он стал чемпионом мира в составе сборной Италии. На турнире он сыграл в пяти матчах и забил один гол.