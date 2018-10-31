Правительство заявило о заморозке цен на бензин в России до конца года

Российские нефтяные компании согласились заморозить цены на бензин на внутреннем рынке до конца года. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Козака.

Правительство обязало нефтяные компании подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, рассказывает РБК. Согласно документу, до конца года нефтяные компании будут удерживать цены на топливо для внутреннего рынка на уровне июня 2018 года. В 2019 году цены должны расти на основе среднегодовой инфляции. В случае нарушения соглашения правительство может запретить нефтяникам экспортировать нефтепродукты за пределы России.

Весной 2018 года, после резкого скачка цен и серии протестных акций правительство обязало нефтяников заморозить цены на топливо. Осенью нефтяники отказались сдерживать цены. Нефтяные компании считают, что стоимость литра топлива нужно увеличить на 4–5 рублей, напоминает газета "Ведомости". По оценке РБК, с июня нефтяные компании недополучили уже 150 млрд рублей доходов от заморозки цен.

В октябре Счетная палата спрогнозировала резкий скачок цен на бензин в России с 1 января. Как ожидают эксперты, новое повышение акцизов может спровоцировать увеличение цены за литр бензина на 15 процентов.