В Индонезии подняли со дна черный ящик разбившегося "Боинга"

Водолазы подняли на поверхностьодин из бортовыхсамописцев самолета индонезийских авиалиний Lion Air Boeing 737, в результате крушения которого в Яванском море погибли 189 пассажиров и членов экипажа. Об этом местному новостному каналу сообщил один из участников поисковой операции.

Так называемый черный ящик был извлечен из ила на дне, в 13 километрах от западного побережья Явы. Устройство не повреждено. Идет ли речь о речевом или о параметрическом самописце, не сообщается.

Накануне спасатели запеленговали сигнал бортового самописца, а затем при помощи подводной камеры получили видео и фотоизображения. На глубине более 30 метров они обнаружили корпус самолета, в том числе левую часть крыла.

Самолёт выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Он пропал с радаров через 13 минут после взлета.

Lion Air – крупнейшая частная авиакомпания Индонезии. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.