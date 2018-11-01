Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Индонезии подняли со дна черный ящик разбившегося "Боинга"

Участники поисковой операции на месте крушения самолета индонезийских авиалиний  Boeing 737

Смотреть комментарии

Водолазы подняли на поверхностьодин из бортовыхсамописцев самолета индонезийских авиалиний Lion Air Boeing 737, в результате крушения которого в Яванском море погибли 189 пассажиров и членов экипажа. Об этом местному новостному каналу сообщил один из участников поисковой операции.

Так называемый черный ящик был извлечен из ила на дне, в 13 километрах от западного побережья Явы. Устройство не повреждено. Идет ли речь о речевом или о параметрическом самописце, не сообщается.

Накануне спасатели запеленговали сигнал бортового самописца, а затем при помощи подводной камеры получили видео и фотоизображения. На глубине более 30 метров они обнаружили корпус самолета, в том числе левую часть крыла.

Самолёт выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Он пропал с радаров через 13 минут после взлета.

Lion Air – крупнейшая частная авиакомпания Индонезии. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG