"Хантер Киллер" пока не получил прокатное удостоверение в России

Компания Megogo Distribution попросила кинотеатры временно убрать из расписания 1 ноября сеансы американского боевика "Хантер Киллер" (Hunter Killer), который до сих пор не получил прокатное удостоверение в России.

Фильм рассказывает историю экипажа американской военной подводной лодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, устроивших государственный переворот.

В письме компания-дистрибутор отмечает, что все материалы и документы для получения прокатного удостоверения были сданы в срок. Никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дату 1 ноября или даже намека на это Megogo Distribution не получала. Накануне в Министерстве культуры России компании сообщили , что прокатное удостоверение находится на подписании.

Ранее фильм был запрещен для проката на территории Украины, как демонстрирующий "военную мощь России".