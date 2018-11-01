Freedom House: Россия – в числе худших стран по свободе в интернете

Россия вошла в число худших стран по уровню свободы в интернете. Она занимает 53 место в опубликованном сегодня ежегодном рейтинге, который составляет неправительственная организация Freedom House, занимающаяся мониторингом прав человека в мире.

Исследование правозащитников, затронувшее 65 государств, было проведено с июня 2017-го года по май 2018-го. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом, ситуация со свободой в интернете в России ухудшилась: тогда она занимала 51 место из тех же 65.

​Freedome House оценивает свободу в интернете по девяти параметрам, среди них – случаи блокировок социальных сетей, случаи блокировок политического, социального или религиозного контента, количество законов, увеличивающих государственную цензуру, количество арестованных и осужденных интернет-блогеров, а также наличие "троллей", выражающих в сетевых дискуссиях провластную позицию.

Наиболее свободный интернет, по результатам исследования, в Эстонии, Исландии и Канаде – в этих странах не было зафиксировано ни одного случая государственной цензуры или государственного давления в сети.

Хуже всего со свободой в интернете дело обстоит в Китае, Иране, Сирии и Эфиопии.