Активист опознал Амельченко в человеке, напавшем на него с ножом

Петербургский активист движения "Артподготовка" (признано экстремистским и запрещено в России) Владимир Иванютенко утверждает, что одним из напавших на него в декабре 2017 года с ножом был Валерий Амельченко. Именно он рассказал журналисту "Новой газеты" о преступлениях, которые, предположительно, заказали люди из окружения бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром Путина.

В эфире "Эха Москвы в Петербурге" Иванютенко сообщил, что впервые опознал Амельченко в июне — тогда автор расследования в "Новой газете", журналист Денис Коротков показал ему фотографии нескольких людей. Активист утверждает, что окончательно убедился в том, что это Амельченко после публикации расследования.

Иванютенко рассказал об Амельченко следователю, который ведет дело о нападении , однако тот попросил "не лезть не в свое дело". После этого Иванютенко пришел в отделение полиции и подал заявление с требованием разыскать и задержать Амельченко. Заявление, по словам активиста, приняли "со скрипом".

В ходатайстве Иванютенко отметил, что узнать местонахождение Амельченко легко — его домашний адрес известен. Недавно он лично приходил в это же отделение полиции и просил прекратить его розыск. В начале октября после очередной встречи с журналистом "Новой газеты" Амельченко пропал, перед этим сообщив о слежке. Полиция объявила его розыск.

Ранее Амельченко рассказал "Новой газете", что в 2012–2014 годах работал на структуры Пригожина. По его словам, он лично участвовал в нападениях на оппозиционных блогеров и политиков, а также убийствах и отравлениях, ездил с "заданиями" в Сирию и Донбасс.

Расследование "Новой газеты" о Пригожине, которого считают руководителем "фабрики троллей" и владельцем "частной военной компании Вагнера", было опубликовано 22 октября. Выходу статьи предшествовали угрозы в адрес главного редактора газеты и автора статьи.