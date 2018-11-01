В Кемерове по делу о пожаре в "Зимней вишне" задержаны еще трое

​В Кемерове сегодня еще три человека были задержаны по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает "Сибирь.Реалии" со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.



По предварительным данным, один из задержанных является сыном бывшей начальницы регионального госстройнадзора Танзили Комковой, которая также проходит обвиняемой по этому делу. Еще одним задержанным может быть местный бизнесмен Никита Чередниченко. Третьим, по информации источника, является Вячеслав Вишневский, бывший руководитель ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", которому принадлежало здание торгового центра.



Сейчас суд решает вопрос о мере пресечения для них, передает "Сибирь.Реалии".

До сегодняшнего дня обвиняемыми по уголовному делу проходили 12 человек.



Пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта, по официальным данным, в нем погибло 60 человек, 37 из них – дети. Еще 79 человек получили различные травмы. Всего же в качестве потерпевших по делу проходит 434 человека. По результатам расследования, в "Зимней вишне" не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП. Кроме того, быстрому распространению огня способствовали ненадлежащего качества строительные материалы, использованные при реконструкции объекта.