Роскосмос: еще две ракеты "Союз" могут иметь дефектные датчики

Еще две ракеты "Союз" могут иметь дефектный датчик, который стал причиной аварии космического аппарата 11 октября на "Байконуре". Об этом заявил глава аварийной комиссии госкорпорации "Роскосмос" Олег Скоробогатов, передает "Интерфакс". Сотрудники ракетно-космической отрасти планируют разобрать системы с датчиками, перепроверить их и собрать заново.

В среду "Роскосмос" официально заявил о том, что авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" произошла из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В результате боковой блок ракеты-носителя пробил топливный бак, что привело к его разгерметизации.

Утром в четверг корпорация опубликовала видеозапись аварии, которая была заснята видеокамерой, установленной на борту ракеты.

По словам источников в ракетно-космической отрасли, к нештатной работе датчика привела непреднамеренная ошибка, допущенная на этапе сборки одним или несколькими специалистами предприятия "Прогресс".

В ходе аварии 11 октября экипажу удалось спастись. После этого инцидента "Роскосмос" объявил о временной приостановке запусков к МКС. Сегодня стало известно, что следующий пилотируемый пуск на орбиту состоится 3 декабря, сообщает ТАСС. По данным агентства, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин анонсировал сокращение непроизводственного персонала корпорации на 15 процентов для повышения эффективности работы отрасли.