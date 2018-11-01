Минкульт: "Хантер Киллер" не выходит в прокат из-за документов

Американский боевик "Хантер Киллер" до сих пор не получил прокатное удостоверение в России из-за неправильного пакета документов, предоставленного компанией-прокатчиком Megogo Distribution. Об этом в четверг заявил журналистам заместитель министра культуры России Павел Степанов.

Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства пишет, что фильм не получил удостоверение из-за отсутствия пометки о сдаче ленты на хранение в Госфильмофонд России.

Ранее стало известно, что компания Megogo Distribution попросила кинотеатры временно убрать из расписания 1 ноября фильма "Хантер Киллер". Он рассказывает историю экипажа американской военной подводной лодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, устроивших государственный переворот.

В Megogo Distribution утверждали, что все материалы и документы для получения прокатного удостоверения были сданы в срок.

Кинотеатры уже пожаловались на убытки из за ситуации с фильмом, передает "Интерфакс".