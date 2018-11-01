Правозащитник: Олег Сенцов заявил об улучшении самочувствия

Украинский режиссер Олег Сенцов заявил о значительном улучшении здоровья спустя месяц после окончания 145-дневной голодовки в российской тюрьме. Об этом он написал в понедельник в своем письме, которое процитировал в фейсбуке российский правозащитник Николай Щур.

Согласно тексту письма, Сенцову завершили процедуру капельницы и теперь дают таблетки, а его анализы показывают, что он пошел на поправку. "Так что не беспокойтесь там особо – я выжил", – пишет режиссер.

На прошлой неделе Сенцов, осужденный в России на 20 лет заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму, стал лауреатом премии Сахарова "За свободу мысли".

Он голодал на протяжении пяти месяцев, требуя от российских властей освободить украинских политических узников. 6 октября режиссер прекратил голодовку из-за угрозы принудительного кормления, которое международные правозащитники признают пыткой. Во время голодовки он потерял 20 килограммов веса и серьезно подорвал здоровье практически всех внутренних органов.