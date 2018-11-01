Архангельский губернатор связал акции протеста и взрыв в здании ФСБ

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "вовлечение молодежи в протестные акции" причиной произошедшего 31 октября взрыва в здании областного управления ФСБ.

Как сказал Орлов радиостанции "Говорит Москва", существуют внешние силы, усилия которых направлены на увлечение молодежи протестными акциями, на подрыв основ российской государственности и на дискредитацию России в целом. Под влияние таких сил мог попасть 17-летний студент техникума, который в среду устроил взрыв в здании ФСБ, считает глава Архангельской области.

"Посмотрите, у нас в ряде протестных митингов участие принимали школьники! Не студенты училищ, а школьники! Это делается не для дела, а для массы, чтобы потом красиво выглядеть перед заказчиками подобного рода мероприятий", – заявил Игорь Орлов.

Значительное число молодых людей принимали участие, в частности, в акциях, которые проводили в прошлом и нынешнем годах сторонники оппозиционера Алексея Навального. Прямо по имени Навального губернатор не назвал.

По поводу теракта в Архангельске высказался также телеведущий Владимир Соловьев: он возложил за него ответственность на журналистов Екатерину Винокурову и Александра Плющева, а также на оппозиционного политика Дмитрия Гудкова. Соловьев объяснил свои слова тем, что названные им люди поддерживали акции, которые прошли в Москве и других городах несколько дней назад в поддержку обвиняемых по делам сообществ "Сеть" и "Новое величие".

Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ подорвал себя 17-летний студент, который в социальных сетях использовал псевдоним Валерьян Панов. Мотивом своих действий он назвал то, что "ФСБ фабрикует дела и пытает людей". В результате взрыва он погиб, также были ранены трое человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о теракте и незаконном ношении боеприпасов.