Меркель: выборы в Донбассе противоречат Минским соглашениям

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Украину заявила, что намеченные на 11 ноября выборы на территориях, которые контролируют пророссийские сепаратисты, противоречат Минским договоренностям. Об этом она сказала в четверг после встречи с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Она назвала "важным" тот факт, что Киев исполняет Минские соглашения, и заверила Украину в поддержке со стороны ФРГ.

Канцлер выразила сожаление по поводу нарушений режима тишины и гибели украинских солдат на линии соприкосновения.

По ее словам, из-за отсутствия прогресса на донбасском фронте Берлин продолжит поддерживать санкции Евросоюза против России.

Трансляция торжественной части визита канцлера Германии в Киев: Меркель по-украински приветствует президентский караул