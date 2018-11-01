Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости - политика

Меркель: выборы в Донбассе противоречат Минским соглашениям

Ангела Меркель на встрече с Петром Порошенко. Киев, 1 ноября 2018 года

Смотреть комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Украину заявила, что намеченные на 11 ноября выборы на территориях, которые контролируют пророссийские сепаратисты, противоречат Минским договоренностям. Об этом она сказала в четверг после встречи с украинским президентом Петром Порошенко, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Она назвала "важным" тот факт, что Киев исполняет Минские соглашения, и заверила Украину в поддержке со стороны ФРГ.

Канцлер выразила сожаление по поводу нарушений режима тишины и гибели украинских солдат на линии соприкосновения.

По ее словам, из-за отсутствия прогресса на донбасском фронте Берлин продолжит поддерживать санкции Евросоюза против России.

Трансляция торжественной части визита канцлера Германии в Киев: Меркель по-украински приветствует президентский караул

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG