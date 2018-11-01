"Яндекс", Mail.ru и Rambler подписали антипиратский меморандум

Компании "Яндекс", Mail.ru и Rambler подписали с правообладателями меморандум по совместной борьбе с пиратством. Он предполагает создание реестра страниц и сайтов в интернете, на которых без разрешения правообладателей размещаются аудиовизуальные произведения и информация.

В документе указано, что администраторы интернет-сервисов, подписавшие его, будут каждые пять минут обращаться в реестр за списком пиратских сайтов и в течение шести часов исключать ссылки на них из поисковой выдачи.

Со стороны правообладателей подписи под меморандумом, в частности, поставили: гендиректор "Газпром-медиа Холдинг" Дмитрий Чернышенко, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.