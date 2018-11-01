Трамп обсудил с китайским лидером торговлю и КНДР

Президент Дональд Трамп в четверг обсудил с китайским лидером Си Цзиньпином вопросы торговли и проблему Северной Кореи. Об этом он написал в своем твиттере. Как следует из его заявления, глава Белого дома остался удовлетворен результатами разговора.

Отношения США и Китая остаются напряженными в условиях взаимного повышения торговых пошлин, а также критики американских властей в адрес Пекина. Нынешняя администрация рассматривает КНР в качестве стратегической угрозы. В начале октября вице-президент США Майк Пенс обвинил китайское правительство в проведении агрессивной военной, экономической и политической кампании, направленной на расширение влияния Пекина в Соединенных Штатах и по всему миру.

На днях стало известно о запрете Министерства торговли США на ведение бизнеса с китайским производителем микрочипов из-за предполагаемого коммерческого шпионажа с его стороны. Накануне стало известно, что американские власти обвинили китайскую разведку в попытке выкрасть технологию коммерческих двигателей у США и их французских партнеров. По мнению американской стороны, Китай пытается развивать собственное производство в различных отраслях путем кражи интеллектуальной собственности у Запада.