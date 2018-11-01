Российских троллей обвинили в провокации религиозных разногласий

Российские интернет-тролли пытались посеять раздор в британском сегменте твиттера по вопросу отношения к мусульманской религии. К такому выводу пришел институт Demos на основе анализа 9 миллионов твитов, сообщает в четверг Bloomberg.

Аналитики изучили деятельность 4 тысяч заблокированных прокремлевских аккаунтов. Эксперты пришли к выводу, что петербургская "фабрика троллей" в ходе кампании против Соединенного Королевства произвела гораздо больше сообщений по поводу ислама, нежели в отношении Брекзита. В прежних исследованиях указывалось, что российские сетевые тролли массово призывали голосовать за выход Британии из Евросоюза.

Примечательно, что все эти закрытые ныне аккаунты, как выяснил Demos, были открыты еще в 2011 году. В первые годы функционирования они производили политически нейтральную информацию – например о фитнесе. Как утверждается, это делалось в целях "маскировки" перед вторжением в дела иностранных государств.

Во вторник стало известно, что интернет-тролли из России оставляли негативные отзывы о фильме "Звездные войны: Последние джедаи". Так они могли усиливать противоречия в американском обществе, считает датский журналист Мортен Бэй из центра цифрового будущего Университета Южной Калифорнии.

Администрация сервиса Twitter приняла меры в отношении предположительно связанных с Кремлем аккаунтов после того, как американские власти обвинили руководство России в организации интернет-вмешательства в политические системы США и других стран.