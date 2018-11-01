Турция и США начали совместно патрулировать сирийский Манбидж

Турецкие и американские солдаты в четверг начали совместно патрулировать район Манбиджа на севере Сирии. Об этом сообщает Associated Press.

Совместное патрулирование региона — часть договоренностей, предусматривающих улучшение двусторонних отношений США и Турции. Раньше американские и турецкие солдаты организовывали патрули региона отдельно: объединение сил может помочь снизить напряжение в районе проведения боевых действий, пишет The Washington Post.

О том, что турецкие и американские военные на переговорах в Германии согласовали план действий по выводу Курдских отрядов народной самообороны (курдской милиции) из Манбиджа, стало известно в июне. Турецкая военная операция против курдов "Оливковая ветвь" на севере Сирии началась в конце января. В ходе операции Манбидж должен быть взят под контроль. Анкара призвала Вашингтон вывести своих военных из города, однако США отказались это сделать. В конце марта Турция заявила, что регион очищен от курдов.

Турецкие власти считают Курдские отряды народной самообороны пособниками террористов и добиваются вытеснения с занимаемых ими позиций. Курдская милиция воюет в коалиции под командованием США против джихадистов "Исламского государства".

Международная коалиция во главе с США ведет борьбу с радикальными исламистами в Сирии с 2014 года. Американский воинский контингент насчитывает около двух тысяч человек. Коалиция поддерживает силы сирийской демократической оппозиции. Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Коалиция неоднократно обвиняла Москву в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого страны Запада обвиняют в массовых нарушениях прав человека.