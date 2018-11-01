Премьер-министр Чехии призвал отказаться от миграционного пакта ООН

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал не подписывать миграционное соглашение Организации Объединенных Наций. Во время своего выступления в нижней палате чешского парламента премьер предложил последовать примеру Венгрии и Австрии. Ранее эти страны отказались от участия в договоре ООН. Правительство Чехии обсудит документ на следующей неделе.

В сентябре министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек поддержал документ ООН, который является декларацией о намерениях и не является обязательным для исполнения.

ООН планирует принять "Всемирный пакт за регулируемую миграцию" в декабре 2018 года на конференции в Марокко. Он содержит ряд мер, необязательных к исполнению. В частности, в документе предлагается выдавать беженцам документы, в случае их отсутствия, а также обеспечивать доступ мигрантов к социальной помощи.

В декабре прошлого года от участия в миграционном соглашении ООН отказались США. В Вашингтоне тогда заявили, что некоторые директивы пакта идут вразрез с миграционной политикой президента США Дональда Трампа. В июле от участия отказалась Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что договор поощряет миграцию и является опасным для мира в Венгрии. Накануне от участия в соглашении отказалась Австрия. Федеральный канцлер Себастьян Курц объяснил такой шаг необходимостью защиты национального суверенитета страны.