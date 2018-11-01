Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа "тройкой тирании"

Венесуэла, Куба и Никарагуа являются "тройкой тирании". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.
Во время своего выступления в Майами Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Венесуэлы. Они включают блокировку операций с золотым запасом страны. Гражданам США будет запрещено торговать золотом, экспортом которого занимается Каракас.
Болтон также сообщил о намерении Вашингтона в ближайшие дни расширить санкционный список компаний, связанных с армией и разведкой Кубы. Reuters пишет, что речь идет о двух десятках компаний.
Советник не уточнил, какие ограничительные меры могут быть введены в отношении Никарагуа.
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