Болтон назвал Венесуэлу, Кубу и Никарагуа "тройкой тирании"

Венесуэла, Куба и Никарагуа являются "тройкой тирании". Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, сообщает Reuters.

Во время своего выступления в Майами Болтон сообщил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Венесуэлы. Они включают блокировку операций с золотым запасом страны. Гражданам США будет запрещено торговать золотом, экспортом которого занимается Каракас.

Болтон также сообщил о намерении Вашингтона в ближайшие дни расширить санкционный список компаний, связанных с армией и разведкой Кубы. Reuters пишет, что речь идет о двух десятках компаний.

Советник не уточнил, какие ограничительные меры могут быть введены в отношении Никарагуа.